باريس 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعلنت الرئاسة الفرنسية اليوم قبول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقالة رئيس الوزراء جان كاستيكس وحكومته.وقال قصر الرئاسة الفرنسية (الأليزيه) في بيان إن "رئيس الوزراء جان كاستيكس قدم استقالة حكومته للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قبلها.وأوضح البيان أن الحكومة المستقيلة ستستمر في تصريف العاجل من الأمور حتى تشكيل الحكومة الجديدة.وأضاف أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار وزيرة العمل إليزابيث بورن رئيسة للوزراء، وستسند لها مهمة تشكيل حكومة.// انتهى //20:01ت م0208