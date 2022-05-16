اقتصادي / أسعار العملات والمعادن والنفط وفق نشرة (واس) الاقتصادية
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
أصدرت وكالة الأنباء السعودية "واس" النشرة الاقتصادية اليومية لأسعار العملات والمعادن والنفط.
ووفق "النشرة الاقتصادية" بلغ سعر صرف العملات مقابل الدولار عند الساعة 8 مساءً بتوقيت المملكة كالتالي:
الريال السعودي 3.75 .
الدرهم الإماراتي 3.67 .
الدينار البحريني 0.37 .
الريال العماني 0.38 .
الريال القطري 3.64 .
الدينار الكويتي 0.30 .
الجنيه المصري 18.26 .
اليورو 0.95 .
الجنيه الإسترليني 0.81 .
اليوان الصيني 6.78.
وتناولت النشرة أسعار المعادن الثمينة وبلغ سعر كل من:
الذهب 1811.4 دولارًا أمريكيًا للأوقية.
الفضة 21.44 دولارًا للأوقية.
البلاتينيوم 922.5 دولارًا للأوقية.
البلاديوم 1990.04 دولارًا للأوقية.
وفي شأن النفط بلغت الأسعار لكل من:
برنت 113 دولارًا أمريكيًا.
نايمكس خفيف 112.83 دولارًا.
نفط الغاز 1069.25 دولاراً.
الغاز الطبيعي 7.8 دولارات.
غاز البروبان 6186 دولارًا.
// انتهى //
20:30ت م
0211