الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعلن الفريق الجراحي لفصل التوام اليمني الملتصق بالرأس أن أحد التوأمين توفي في اليوم الثاني من عملية الفصل نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في القلب،رغم تقديم كامل الرعاية الطبية اللازمة له من الفريق الطبي المعالج، علما بأن الفريق الجراحي كان قد واجه صعوبات وتحديات كبيرة في أثناء عملية الفصل للتوأم؛مما جعل حالته حرجة بعد العملية.وأشار الفريق الجراحي إلى أن حالة التوأم الآخر مستقرة - ولله الحمد- وجميع مؤشراته الحيوية مستقرة،ولايزال تحت الرقابة في قسم العناية المركزة بمستشفى الملك عبدالله التخصصي للأطفال بمدينة الملك عبدالعزيز الطبيه بالرياض.ورفع الفريق الطبي أحر التعازي لوالدي التوأم ، سائلا الله تعالى أن يكون شفيعا لهما،وأن يلهمهما من بعده الصبر والسلوان.// انتهى //20:33ت م0212