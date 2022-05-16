الرباط 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأقامت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" - في الرباط اليوم- احتفالية دولية في موضوع "حول العالم في 50 طبقاً"، بمشاركة ممثلين عن 20 دولة عضو وغير عضو في الإيسيسكو، بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي، الذي يحتفل به العالم في 21 من مايو كل عام.وأكد المدير العام للإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، أن المنظمة تسود فيها أجواء التنوع، ما يجعلها مؤهلة لأن تنتخب للعالم الإسلامي من الرؤى والخطط ما يعين أقطاره على السير في طريق الإبداع.وتضمنت فقرات الحفل عرض ملابس تقليدية، وفنون تراثية، وأطباق مأكولات، تُعبِّرُ كلها عن عراقة تراث الدول المشاركة، وما تزخر به دول العالم الإسلامي خاصة من تنوع ثقافي.//انتهى//21:04ت م0217