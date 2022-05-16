لواندا 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسانعقدت في العاصمة الأنغولية لواندا أعمال الاجتماع الوزاري غير العادي 42 منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول "الآبو"، برئاسة وزير الموارد المعدنية الأنغولي ورئيس منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول للدورة الحالية ديامانتينو أزيفيدو وحضور وزراء الدول الأعضاء في المنظمة.وناقش الاجتماع إنشاء البنك الأفريقي للطاقة عن طريق مؤسسة استثمار الطاقة في أفريقيا التي تأسست من قبل منظمة الدول الأفريقية المنتجة للبترول (الآبو)؛بهدف دعم الصناعة النفطية بأفريقيا،والاستفادة منها في تنمية البلدان الأفريقية الأعضاء لاستنضاب الثروة النفطية والاستفادة منها في التحول لإنتاج الطاقات المتجددة.//انتهى//21:27ت م0218