الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسافتتحت ألعاب القوى السعودية شريط الميداليات في دورة الألعاب الخليجية الثالثة التي انطلقت اليوم في العاصمة الكويتية بعد أن حقق لاعبو الأخضر 7 ميداليات متنوعة (ذهبية واحدة وثلاث فضيات وثلاث برونزيات).وجاءت أولى الذهبيات السعودية في الدورة، عبر الرامي علي عبدالغني، الذي فاز بالمركز الأول في مسابقة رمي الرمح، بعد أن رمى لمسافة 71.15م.وفي نفس المسابقة، نال الرامي أحمد آل ياسين، المركز الثالث والميدالية البرونزية، بمسافة 58.67م، فيما أضاف الرامي محمد تولو، الميدالية الثالثة للمملكة، بفوزه بفضية مسابقة دفع الجلة بعد أن رمى لمسافة 20.49م.وفي سباق 100م، حقق العداء عبدالله أبكر فضية السباق بحلوله ثانياً بزمن 10.21 ثوانٍ، وجاء زميله محمد داؤود بالمركز الرابع في نفس السابق بزمن 10.32 ثوانٍ، بينما في سباق 400م، نال مازن الياسين المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 45:83 ثانية، في حين حقق حمود علوان الميدالية البرونزية في مسابقة الوثب الطويل، بعد أن قفز لمسافة 7.15م، وسجلت العداءة السعودية مزنة النصار اسمها كأول سعودية تفوز بميدالية نسائية بدورات الألعاب الخليجية، بعدما أحرزت الميدالية البرونزية لسباق 10 الآف متر بزمن 45:32:05 دقيقة.وفي مجمل منافسات اليوم، حلت ياسمين الدباغ بالمركز الخامس لسباق 100م بزمن 12.90 ثانية، وزميلتها لجين الحميد بالمركز السابع بزمن 13:72 ثانية، بينما في نهائي سباق 100م حواجز، حلت العداءة رؤى السليماني بالمركز الخامس بزمن 18:83 ثانية، فيما جاء يوسف عسيري بالمركز الرابع في سباق 10 الآف متر رجال، بزمن 30.57.63 دقيقة، وجاءت سجى الرامش في المركز السادس في مسابقة دفع الجلة بعد أن رمت لمسافة 6:84م، والمركز الخامس في الوثب الطويل بعد أن قفزت لمسافة 3.98م.وعلى مستوى الألعاب الجماعية افتتح المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات - رجال، مشواره بالدورة بالفوز أمام نظيره البحريني بنتيجة 3 - 1 بإمضاء محسن فقيهي وفهد الرديني ومعاذ عسيري، إلا أن أخضر الصالات - سيدات خسر أولى مواجهاته بالدورة أمام نظيره البحريني بنتيجة 4-1، وسجل هدف الأخضر اللاعبة صبا توفيق.وفي منافسات الغد، يفتتح المنتخب السعودي لكرة السلة 5×5 مشاركته بالدورة عند الخامسة عصراً بقاعة مجمع الشيخ سعد العبدالله الصباح أمام نظيره الإماراتي، كما تنطلق عند الخامسة من عصر الغد منافسات مسابقة السباحة بمسابح نادي النصر الكويتي، كما تواصل أم الألعاب مشاركتها في الدورة غداً.وفي التدريب الرسمي للرماية، يشارك محمد الشريدة وفهد المطيري وفيصل الدعجاني في مسابقة بندقية الشوزن للتراب عند التاسعة صباحاً، بينما يشارك الرماة عقيل البدراني ومحمد العمري وسفر الدوسري ومحمد الهلالي في مسابقة مسدس الهواء (10م)، عند العاشرة صباحاً، على أن يقام نهائي المسابقة عند الثانية عشر ظهراً من نفس اليوم، كما يشارك الرماة عبدالعزيز العنزي وعبدالرحمن الجحيدلي وفايز العنزي في مسابقة بندقية (50م) للثلاث أوضاع، على أن يقام النهائي عند الواحدة والنصف ظهراً من نفس اليوم.// انتهى //22:05ت م0221