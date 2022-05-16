إسلام آباد 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسلقيت امرأة مصرعها وأُصيب عشرة أشخاص آخرين بجروح متفاوتة؛جراء انفجار استهدف اليوم سيارة دورية للشرطة في سوق بولتن بمدنية كراتشي جنوب باكستان.وأوضحت الشرطة الباكستانية أن الانفجار نفذ بعبوة ناسفة محلية الصنع؛زُرعت في دراجة هوائية ركنها شخص مجهول على جانب الطريق وسط السوق، وأدى انفجارها إلى إضرام النيران في محل للأقمشة وتضرر عدد من السيارات، مشيرة إلى نقل جثمان المرأة والمصابين إلى المستشفى القريب،ولم تعلن على الفور أي جهة المسؤولية.من جانبه،دان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف الحادث، معرباً عن تعازيه لأسرة الضحية، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.//انتهى//22:09ت م0223