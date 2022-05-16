الاحساء 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم في ديوان المحافظة، مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي الفنجان،ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء المكلَّف المقدم محمد الخليفة.وأكد سمو محافظ الأحساء أهمية خدمة النزلاء ، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي من شأنها تأهيل النزلاء وتهيئتهم في مجتمعهم؛ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين بعد إطلاق سراحهم ، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة للسجون والخدمات المقدمة للنزلاء، وإصلاحهم وتقديم كل ما ينفعهم من البرامج والخدمات.من جانبه،قدَّم العميد النفجان والمقدم الخليفة شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء ، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.// انتهى //22:15ت م0224