عام / سمو محافظ الأحساء يستقبلُ مدير السجون بالمنطقة الشرقية
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
الاحساء 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء ، اليوم في ديوان المحافظة، مدير السجون بالمنطقة الشرقية العميد عبدالله بن علي الفنجان،ومدير إدارة سجن محافظة الأحساء المكلَّف المقدم محمد الخليفة.
وأكد سمو محافظ الأحساء أهمية خدمة النزلاء ، وتنوع الأنشطة والبرامج التوعوية الأخرى التي من شأنها تأهيل النزلاء وتهيئتهم في مجتمعهم؛ليكونوا أفرادًا فاعلين ومثمرين بعد إطلاق سراحهم ، مشيدًا بالجهود التي تقوم بها المديرية العامة للسجون والخدمات المقدمة للنزلاء، وإصلاحهم وتقديم كل ما ينفعهم من البرامج والخدمات.
من جانبه،قدَّم العميد النفجان والمقدم الخليفة شكرهم وتقديرهم لسمو محافظ الأحساء ، مؤكدين أن توجيهات سموه ستكون دافعاً لهم لبذل المزيد من الجهود بما يحقق تطلعات ولاة الأمر.
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22:15ت م
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