جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واستستضيف جامعة الملك عبدالعزيز غداً فعاليات الملتقى الثاني لبرامج المنح الدراسية لغير السعوديين بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي السعودية،تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ،وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات.ويشهد الملتقى الذي يستمر يومين مشاركة أكثر من 100 طالب من طلاب المنح الدراسية، يمثلون 24 جامعة سعودية، حيث يناقش إسهامات طلبة المنح الدراسية وخدمتهم للمجتمع وتجاربهم وبراءات الاختراع التي نجحوا في تحقيقها.من جانبه،عبَّر معالي رئيس جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي عن سعادته باستضافة جامعة الملك عبدالعزيز الملتقى الثاني ، والإسهام في تبادل الخبرات والتجارب العملية بين المؤسسات التعليمية في المملكة، واستشراف الآفاق المستقبلية لهذه البرامج،ودورها في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 نحو العالمية.وبيَّن عميد شؤون الطلاب الدكتور مسعود بن محمد القحطاني أن الملتقى الذي يستمر يومين يناقش الموضوعات المهمة في برامج المنح الدراسية بالجامعات السعودية، وهي الآليات المقترحة لاستقطاب الطلبة المتميزين للدراسة بالجامعات السعودية، وسبل التميز في رعاية طلاب المنح، لافتاً الانتباه إلى أن الملتقى يناقش الإستراتيجيات المناسبة للتواصل مع الطلبة الخريجين،والنجاح في استمرار العلاقة بين الطالب الخريج والجامعة، وكذلك دور الصناديق الخيرية في دعم برامج المنح الدراسية والطلبة لتنفيذ البرامج التأهيلية لصقل شخصياتهم وإعدادهم؛ليكونوا فاعلين في مجتمعاتهم بعد تخرجهم وعودتهم إلى بلدانهم.// انتهى //22:16ت م0225