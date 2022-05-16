عام / سمو محافظ الأحساء يرفعُ التهنئة للقيادة بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين المستشفى بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
الاحساء 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر ، محافظ الأحساء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح ، سائلاً الله عزوجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية .
كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، داعياً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بدوام الصحة والعافية ، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها .
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22:22ت م
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