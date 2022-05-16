الاحساء 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر ، محافظ الأحساء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح ، سائلاً الله عزوجل أن يديم على خادم الحرمين الشريفين الصحة والعافية .كما رفع سموه التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- ، داعياً الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بدوام الصحة والعافية ، وأن يديم على هذه البلاد المباركة أمنها واستقرارها .// انتهى //22:22ت م0226