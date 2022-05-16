القاهرة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسحقَّق فريق غزل المحلة فوزاً ثميناً على ضيفه فريق إيسترن كومباني بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بإستاد غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الـ (19) من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع غزل المحلة بهذا الفوز رصيده إلى 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمَّد رصيد غزل المحلة عند 11 نقطة في المركز السابع عشر.//انتهى//22:23ت م0227