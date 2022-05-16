مقديشو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأدى الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود اليمين الدستورية بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية؛ ليصبح بذلك الرئيس العاشر في تاريخ البلاد.وتعهد الرئيس الصومالي في كلمة له أمام البرلمان بالعمل على تقريب المسافات بين الصوماليين، مؤكداً أنه سيقود البلاد وفق قوانينها ودستورها، وسيحل جميع الخلافات في دائرة القانون، معرباً عن سعيه لاستقرار سياسي يخدم مصلحة الشعب.//انتهى//23:21ت م0230