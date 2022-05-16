الرياض 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرفع معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، باسمه و اسم جميع منسوبي الأمانة العامة و مكاتبها و بعثاتها التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية التي تكللت -ولله الحمد- بالنجاح، معبرا عن مشاعر السرور و الفرحة بسلامة خادم الحرمين الشريفين ليواصل مسيرة النهضة والخير والبناء الزاهر، والعمل لخدمة الأمتين العربية والإسلامية.كما قدم معالي الأمين العام التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله-، بمناسبة نجاح الفحوصات الطبية التي أجراها خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ .ودعا معالي الأمين العام المولى العلي القدير، أن يطيل في عمر خادم الحرمين الشريفين وأن ويمتعه بموفور الصحة والعافية، مثمنا معاليه ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده – حفظهم الله ورعاهم - من دعم واهتمام بالمسيرة المباركة لمجلس التعاون من خلال الحرص الدائم على تسهيل أعمال المقر الرئيس للأمانة العامة لمجلس التعاون ومكاتبها العاملة في مدينة الرياض، مؤكدا أن هذا الدعم والمساندة تمكن الأمانة العامة وجميع منسوبيها من القيام بالمهام والأعمال المنوطة بهم، لخدمة مسيرة مجلس التعاون وتحقيق أهدافه المباركة، في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم.// انتهى //23:37ت م0231