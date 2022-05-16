نابلس 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستشهد اليوم الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني من مدينة نابلس، وذلك بعد شهر من الإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الغاشم.وأوضح نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي، أنّ الكيلاني اُكتشفت إصابته بالسّرطان عقب الإفراج عنه أبريل الماضي، وكان المرض قد وصل إلى مراحله الأخيرة، الأمر الذي يؤكّد أن الكيلاني الذي أمضى في اعتقاله الأخير ستة أشهر رهن الاعتقال الإداريّ، تعرض لجريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء).وأشار إلى أن الكيلاني واحد من بين مئات الشهداء الذين ارتقوا بعد فترات وجيزة من الإفراج عنهم جرّاء أمراض ورثوها من السّجون، وأدت جريمة الإهمال الطبيّ (القتل البطيء) إلى استشهادهم، حيث تشكّل هذه الجريمة أبرز السياسات الممنهجة التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال بحقّ الأسرى.وحمّل نادي الأسير الاحتلال الغاشم المسؤولية الكاملة عن استشهاد الكيلاني، ليُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم المستمرة بحقّ المعتقلين في سجون الاحتلال الغاشم.//انتهى//23:37ت م0232