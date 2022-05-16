واغادوغو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واساستقبل فخامة الرئيس هنري بول ساداغو داميبا، رئيس جمهورية بوركينافاسو، ، في القصر الرئاسي الجمهوري، اليوم، معالي المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.ونقل معاليه خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتمنياتهما لحكومة وشعب جمهورية بوركينافاسو بالمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وأبدى فخامة الرئيس خلال الاستقبال دعم بلاده الكامل لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر معاليه عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة بين البلدين.حضر الاستقبال من الجانب البوركيني، معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الاقليمي والبوركينيين في الخارج أوليفيا روامبا.كما حضره من الجانب السعودي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية بوركينا فاسو فهد الدوسري، والمستشار الدكتور فرحان الفرحان.// انتهى //23:48ت م0233