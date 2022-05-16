طرابلس 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها إزاء الاشتباكات المسلحة باستخدام الأسلحة الثقيلة التي وقعت بمنطقة جنزور.ودعت في بيان لها اليوم جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واستخدام الحوار لحل القضايا الخلافية. كما ذكّرت بالالتزام بضمان حماية المدنيين والمنشآت المدنية والحفاظ التام على الهدوء العام.//انتهى//23:48ت م0234