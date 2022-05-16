الدوحة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات؛ وآخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في أفغانستان.// انتهى //23:49ت م0235