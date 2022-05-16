سياسي / وزير الخارجية القطري يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
الدوحة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
أجرى الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري اليوم اتصالا هاتفيا مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تطويرها في مختلف المجالات؛ وآخر تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، بالإضافة إلى مستجدات الأوضاع في أفغانستان.
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23:49ت م
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