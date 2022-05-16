نيويورك 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسرحبت الأمم المتحدة باختتام الانتخابات الرئاسية في الصومال، مشيدةً بالطبيعة الإيجابية للعملية الانتخابية والتداول السلمي للسلطة.ونقل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك في المؤتمر الصحفي اليوم، تهنئة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الرئيس المنتخب حسن شيخ محمود، مثنياً على الرئيس المنتهية ولايته محمد عبدالله محمد فارماجو، وعلى سير العملية الانتخابية الإيجابي.وأعرب عن أمل المنظمة في أن يتحرك الرئيس الجديد بسرعة لتشكيل حكومة شاملة؛ لتعمل الحكومة الجديدة والولايات الأعضاء الاتحادية معاً بشكل وثيق للنهوض بالأولويات الوطنية الحاسمة، والتصدي للتحديات التي يواجهها الصومال.//انتهى//23:49ت م0236