واغادوغو 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسأعلنت معالي وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الإقليمي والبوركينيين في الخارج اوليفيا روامبا، عن دعم بلادها لطلب المملكة العربية السعودية استضافة معرض إكسبو 2030 في مدنية الرياض.وأوضحت في مؤتمر صحفي اليوم، عقب لقاء معالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان مع فخامة رئيس بوركينا فاسو هنري بول ساداغو داميبا، أن بلادها تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض.من جهته عبر معالي المستشار عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم، مشيراً إلى أن هذا الدعم يأتي انطلاقاً من العلاقات المتميزة بين البلدين.// انتهى //23:49ت م0237