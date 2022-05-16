جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واسقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //23:53ت م0238