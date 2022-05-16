عام / "مكافحة المخدرات" تقبض على مواطنَيْن لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي
الاثنين 1443/10/15 هـ الموافق 2022/05/16 م واس
جدة 15 شوال 1443 هـ الموافق 16 مايو 2022 م واس
قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطنَيْن بمحافظة جدة، لعرضهما وترويجهما مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
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23:53ت م
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