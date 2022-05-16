نيويورك 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسسجَّلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية أداءً متبايناً الليلة عند إغلاق جلسة التداول في بورصة نيويورك.فقد أغلق مؤشر ستاند آند بورد 500 القياسي منخفضًا 15.88 نقطة، 0.39%، إلى 4008.01 نقاط, وانخفض ناسداك المجمع 142.21 نقطة، 1.20 %، ليغلق عند 11662.79 نقطة.وسجَّل مؤشر داو جونز الصناعي ارتفاعاً بمقدار 26.76 نقطة، 0.08% إلى 32223.42 نقطة.// انتهى //00:13ت م0001