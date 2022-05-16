القاهرة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستُوّج فريق الأهلي المصري للكرة الطائرة "رجال" بلقب بطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة بعد تغلبه على فريق الترجي التونسي بنتيجة (3 - 1) في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما اليوم بصالة عيسى بن ناصر بنادي قليبية التونسي.وشهدت المباراة أداءً قوياً من جانب الفريقين قبل أن يحسمها الأهلي لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25 - 22)، و (25 - 22)، و (24 - 26)، و (25 - 17)، ليتوج الأهلي بطلاً لبطولة الأندية الأفريقية للكرة الطائرة.//انتهى//00:17ت م0003