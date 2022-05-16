لندن 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسفاز فريق نيوكاسل يونايتد الليلة على ضيفه آرسنال بهدفين نظيفين ضمن الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وبهذا الفوز صعد فريق نيوكاسل إلى المركز الثاني عشر برصيد ٤٦ نقطة، فيما تقلصت فرص فريق الآرسنال في الصعود لمنافسة أندية أبطال أوروبا، حيث يبقى في المركز الخامس برصيد ٦٦ نقطة، وبفارق نقطتين عن توتنهام في المركز الرابع المؤهل للبطولة.// انتهى //00:28ت م0004