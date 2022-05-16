باماكو 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأعلنت الحكومة الانتقالية في مالي مساء الاثنين أنها أحبطت محاولة انقلاب قام بها مجموعة من الضباط ليلة الـ12 مايو الجاري.وقالت الحكومة في بيان لها إن الوضع تحت السيطرة، وإن المعتقلين سيوضعون تحت تصرف العدالة وتم فتح التحقيق في القضية​​.وأوضح أن المحاولة قام بها مجموعة صغيرة من الضباط وضباط الصف كانوا مدعومين من دولة غربية، دون الكشف عنها.//انتهى//00:37ت م0006