القاهرة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسفاز فريق سموحة على ضيفه فريق المصري البورسعيدي بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما مساء الاثنين بإستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الـ (19) من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.وعزز سموحة بهذه النتيجة موقعه في المركز الرابع برصيد 33 نقطة، بينما توقف رصيد المصري عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر.//انتهى//00:37ت م0007