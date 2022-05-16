الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساجتمع وفد المملكة العربية السعودية برئاسة معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه في مدينة ماونتن فيو في ولاية كاليفورنيا، أمس، مع مؤسس شركة Coursera اندرو نج، ورئيسها التنفيذي جيف ماغيونكالدا، لمناقشة تطوير القدرات والمهارات الرقمية لأبناء وبنات الوطن وتمكينها لدعم نمو الاقتصاد الرقمي بما يتوافق مع مهارات القرن الواحد والعشرين والواقع الجديد في تطوير وبناء القدرات.وجرى خلال اللقاء، الاطلاع على الرؤية المستقبلية لشركة Coursera، وفكرة رأس المال الاستثماري الجريء للشركة لاستكشاف منظومة الشركات الناشئة، ومناقشة بناء القدرات والمهارات الرقمية وتطوير الكوادر الرقمية في المملكة.من جهة أخرى، اجتمع معالي نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي، مع الرئيس التنفيذي لشركة Udacity غابرييل دالبورتو، بحضور عددٍ من مسؤولي الجانبين، لمناقشة الشراكة في مجالات تمكين الكوادر الرقمية وتعزيز مستقبل الابتكار ونمو الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال في المملكة.ويأتي الاجتماع امتداداً لاتفاقية التعاون الموقعة بين الشركة والأكاديمية السعودية الرقمية في مؤتمر ليب التقني العالمي الذي عقد في شهر فبراير الماضي.يُشار إلى أن اللقاءات تأتي في إطار الجولة التي يقوم بها معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والوفد المرافق من منظومة الاتصالات وتقنية المعلومات والبحث والابتكار للولايات المتحدة الأمريكية؛ بغية تطوير شراكات إستراتيجية مع كبرى الشركات التقنية الأمريكية تعزيزاً لنمو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد القائم على الابتكار في المملكة.// انتهى //01:31ت م0010