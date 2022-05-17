جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية.وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من الأمن والاستقرار.// انتهى //03:29ت م0012