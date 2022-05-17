عام / سمو ولي العهد يهنئ رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية
الثلاثاء 1443/10/16 هـ الموافق 2022/05/17 م واس
جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واس
بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لفخامة الرئيس حسن شيخ محمود، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية وأدائه اليمين الدستورية رئيساً لجمهورية الصومال الفيدرالية.
وأعرب سمو ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، ولشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق المزيد من التقدم والرقي.
// انتهى //
03:29ت م
0013