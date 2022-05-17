المدينة المنورة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية ، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الخامسة مساء.// انتهى //05:55ت م0016