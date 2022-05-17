بكين 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسبحث عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي في اتصال هاتفي اليوم مع نظيره الكوري الجنوبي بارك جين، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.وقال وانغ يي خلال الاتصال إن الصين وكوريا الجنوبية تحترمان دائما مسارات التنمية والمصالح المشتركة والتقاليد الثقافية لبعضهما البعض، مضيفا أن التجارة الثنائية زادت بأكثر من 50 ضعفا، وأن الاستثمار المتبادل تخطى حاجز الـ 100 مليار دولار طيلة الثلاثين عاما الماضية.وأوضح وزير خارجية كوريا الجنوبية من جانبه أن بلاده تولي أهمية كبرى لتنمية العلاقات مع الصين وترغب في إقامة علاقات ثنائية مع بكين على أساس الاحترام المتبادل والتعاون.// انتهى //06:01ت م0017