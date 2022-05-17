طوكيو 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسصعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وزاد مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 98ر 53 نقطة، أو ما يعادل 20ر0% ، ليصل إلى 03ر26601 نقطة في الجلسة الصباحية عند الساعة 1130 صباحا بالتوقيت المحلي (0230 بتوقيت جرينتش) .كما أضاف مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 62ر2 نقطة، أو14ر0% ، ليصل إلى 88ر1865 نقطة.// انتهى //06:03ت م0018