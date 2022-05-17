سيئول 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسسجلت كوريا الجنوبية 35117 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.وأشارت الوكالة إلى أن حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد ارتفعت إلى 17 مليونا و830 ألفا و429، كما سجلت البلاد 27 وفاة، لترتفع الحصيلة الإجمالية للوفيات إلى 23 ألفا و771 حالة.// انتهى //07:06ت م0019