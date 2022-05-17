جدة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستطلق محافظة القنفذة يوم الثلاثاء المقبل مهرجان المانجو الحادي عشر الذي يستمر لمدة خمسة أيام بساحة الاحتفالات في المركز الحضاري بالكورنيش.وأفاد محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع أن فعاليات مهرجان المانجو في نسخته الحادية عشرة والذي يحظى بدعم من سمو أمير المنطقة وسمو نائبه يهدف للتعريف بالمنتجات الزراعية بالمحافظة والترويج لها، كما يهدف إلى دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم وإظهار الدعم السخي المقدم من القيادة الرشيدة لتنمية القطاع الزراعي.من جانبه كشف مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة المهندس حسن بن إبراهيم المعيدي عن عدد مزارع المانجو بمحافظة القنفذة التي تصل إلى أكثر من 3000 مزرعة ويتجاوز الإنتاج السنوي لها 45 ألف طن سنويًّا، مشيرًا أنه بدءا من شهر مايو يبدأ مزارعو محافظة القنفذة بحصد محصولهم من المانجو، ويستمر حصاد المحصول لأكثر من ثلاثة شهور بالمحافظة.وأضاف: "الوزارة تعمل على دعم زراعة المانجو والفواكه الاستوائية عن طريق توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين في المنطقة؛ فهي من ضمن جهود مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة القنفذة".وتابع: "تحتضن المحافظة أكثر من 450 ألف شجرة، ويزرع في محافظة القنفذة العديد من الأصناف مثل : التومي ، الجلن ، البلدي ، السانسيشن ، الهندي، السوداني، وغيرها من الأصناف".// انتهى //07:17ت م0020