الطائف 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستنظم الكلية التقنية للبنين بالطائف بالتنسيق مع مكتب وزارة الرياضة بالمحافظة يوم غد سباق اختراق الضاحية بالمحافظة.وأوضح عميد الكلية التقنية بالطائف خالد الغامدي أن السباق يبلغ طوله ٧ كم ويشارك فيه أكثر من ١٢٠ متدربا من متدربي الكلية .وشرح أن السباق يعد الأول من نوعه على مستوى منشآت التدريب التقني والمهني بالمحافظة، ويهدف إلى تعزيز ريادة المملكة في دعم الأنشطة الرياضية وتثقيف الأبناء وحث المجتمع على ممارسة الرياضة.يذكر أن السباق يشهد مشاركة العديد من القطاعات الأمنية و الخدمية و الصحية على مستوى محافظة الطائف.ووجه الغامدي شكره لجميع الجهات الحكومية المشاركة في التنظيم والإشراف، والعاملين في مركز النشاط التابع لوكالة الكلية لشؤون المتدربين.// انتهى //07:49ت م0023