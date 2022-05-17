القاهرة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واستُوّج فريق الأهلي لكرة السلة "رجال" بلقب دوري السوبر المصري لكرة السلة موسم (٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بعد فوزه على فريق الاتحاد السكندري، في المباراة النهائية التي أقيمت بينهما أمس، بنتيجة (88 - 75).وانتهى الربع الأول من المباراة بالتعادل بين الفريقين بنتيجة (١٤-١٤)، قبل أن يتفوق الاتحاد السكندري في الربع الثاني بنتيجة (٣٣-٣١)، فيما تقدم الأهلي في الربع الثالث بنتيجة (٦٠-٤٧)، وواصل تقدمه في الربع الرابع لينهي الأهلي المباراة لصالحه بنتيجة (88 - 75)، ويُتَوّج بطلاً لدوري السوبر المصري لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه.// انتهى //08:42ت م0025