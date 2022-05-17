الرياض 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسوقعت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين اليوم، مذكرة تفاهم مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بهدف تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تطوير برامج المحاسبة وتأهيل مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة.ومثّل الجانبان في توقيع الاتفاقية، الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لسياسات التدريب والجودة الدكتور عبدالله بن مستور آل مرزوق.وستتيح هذه الاتفاقية العمل المشترك بين الطرفين لتطوير برامج المحاسبة في المنشآت التدريبية التابعة للمؤسسة بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل والمساهمة في تطوير مقررات المحاسبة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية المعتمدة.وأكد الدكتور عبدالله آل مرزوق على أهمية الشراكة مع الهيئات المهنية بهدف تعزيز جودة مخرجات التعلم وتطوير مهنة المحاسبة، مبينًا أهمية التعاون في إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وبرامج الشهادات المهنية التي تستهدف منسوبي مهنة المحاسبة والمراجعة.وأعرب الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس من جانبه، عن حرص الهيئة على بناء الشراكات مع كافة قطاعات التعليم والتدريب في المملكة بهدف تعزيز مهنة المحاسبة والمراجعة بما يحقق الكفاءة لممارس المهنة، مشيرًا إلى أهمية التعاون في إعداد الدراسات والبحوث العلمية والاستفادة من البيانات المتاحة بهدف تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة .// انتهى //09:11ت م0028