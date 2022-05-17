عدن 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن حكومة بلاده تقدم التنازلات تلو التنازلات، وتتعاطى بإيجابية ومسؤولية مع المبادرات، التزامًا منها بدعم جهود التهدئة وإحلال السلام الشامل وفقاً للمرجعيات الثلاث.وأوضح الوزير معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التنازلات التي تقدمها الحكومة اليمنية تؤكد حرصها على إنهاء معاناة ملايين اليمنيين المتفاقمة جراء الحرب التي فجرها الانقلاب، ومنهم من يعيش في مناطق سيطرة الحوثي‏.وأضاف الإرياني في المقابل تواصل مليشيا الحوثي بإيعاز إيراني تقويض جهود التهدئة، ووضع العقبات والعراقيل أمام تنفيذ بنود الهدنة، بخرق وقف إطلاق النار، واختلاق الأعذار للتنصل من التزاماتها في رفع الحصار عن محافظة تعز، وتوجيه عائدات المشتقات النفطية لصرف مرتبات موظفي الدولة، دون اكتراث بالأوضاع الإنسانية‏.وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الأممي بالضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لتنفيذ بنود الهدنة، ووقف خروقاتها في مختلف جبهات القتال، ورفع الحصار بشكل فوري وغير مشروط عن مدينة تعز، وتسخير عائدات وإيرادات المشتقات النفطية عبر ميناء الحديدة لدفع مرتبات موظفي الدولة.// انتهى //09:21ت م0029