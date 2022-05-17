إسلام آباد 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الباكستانية المحادثات الهاتفية التي جرت بين رئيسي وزراء باكستان شهباز شريف والصيني لي كه تشيانج، التي ركزت على بحث التعاون الإستراتيجي القائم بين البلدين، وحرصهما على إرساء الاستقرار والسلام الإقليمي.وسلطت الضوء على موجة الإرهاب الجديدة التي تشهدها باكستان، حيث شهدت مدينة كراتشي الليلة الماضية تفجيراً في سوق يعد الثالث في كراتشي خلال شهر، بينما نجحت الشرطة الباكستانية في اعتقال امرأة كانت تخطط لتنفيذ هجوم انتحاري على مواطنين صينيين يعملون في مشروع الممر الاقتصادي المشترك مع باكستان.واهتمت صحف الثلاثاء بتوجيه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف المسؤولين المختصين باتخاذ إجراءات فورية للتعامل مع قضية تغير المناخ، لاسيما بعد موجة الحر القائظ المسيطرة على المنطقة، التي أثرت سلباً على المحاصيل الزراعية، في الوقت الذي يعاني فيه العالم من نقص حاد في تأمين القمح.ورصدت صحف إسلام آباد في الشأن الإقليمي والدولي اقتحام المستوطنين اليهود ساحات المسجد الأقصى، وارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الصين مجدداً، وسقوط عشرات الضحايا بكورونا في كوريا الشمالية.// انتهى //09:23ت م0030