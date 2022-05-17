رام الله 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم دعوة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية دول العالم إلى تفعيل قرارات مقاطعة دولة الاحتلال وفرض العقوبات عليها، وعدم السماح لها بالإفلات من العقاب.وسلطت الضوء على استشهاد الأسير المحرر إيهاب زيد الكيلاني من نابلس، واعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي جثمان الشهيد وليد الشريف في القدس، واعتقلت أكثر من 20 فلسطينيًا، وهدمت سورًا ومخزنًا شمال أريحا، ومعرشاً بالأغوار، فيما اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى.وأولت صحف الثلاثاء اهتمامًا ببيان وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الذي أكدت فيه أن الاقتحامات للمسجد الأقصى تصعيد إسرائيلي رسمي للأوضاع في ساحة الصراع وتخريب متعمد للجهود المبذولة لتحقيق التهدئة.ونشرت دعوة وزير شؤون القدس فادي الهدمي المجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لمنع تنفيذ مخطط القطار الهوائي "التلفريك" في القدس الشرقية المحتلة.وتحدثت صحف فلسطين عن وصف الرئاسة الفلسطينية اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مشيعي الشهيد وليد الشريف، ومقبرة المجاهدين في القدس بالعمل الوحشي والهمجي.// انتهى //09:42ت م0031