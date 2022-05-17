قلقيلية - طوباس 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ستة فلسطينيين من محافظتي قلقيلية و طوباس.وأفادت مصادر محلية في قلقيلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة قلقيلية واعتقلت أربعة فلسطينيين في الأربعينات من عمرهم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.وفي ذات السياق نفلت مصادر محلية عن مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، إن قوات الاحتلال اعتقلت شابين، خلال اقتحامها مخيم الفارعة جنوب طوباس واندلاع مواجهات.// انتهى //10:17ت م0032