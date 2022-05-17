تونس 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسألقت الصحف التونسية الصادرة اليوم الضوء على لقاء الرئيس التونسي قيس سعيد أمس برئيسة الحكومة التونسية، حيث بحث معها النشاط الحكومي والنقاط المدرجة بجدول أعمال مجلس الوزراء القادم، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والارتفاع الكبير في الأسعار إلى جانب متابعة تنفيذ المشاريع بصدد الإنجاز في مختلف أنحاء البلاد.وأشارت إلى توجيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد في مصر، سعيًا لجذب المزيد من الاستثمارات.وتناقلت صحف الثلاثاء أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن تقديم 25 مليون يورو كمساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية للفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة.وكتبت عن إعلان قصر الإليزيه اليوم، تعيين وزيرة العمل إليزابيث بورن لرئاسة الحكومة الجديدة وذلك بعد أن قدم رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس أمس، استقالته إلى الرئيس إيمانويل ماكرون.وتطرقت صحف تونس إلى إعلان رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسنغه أمس نفاد الوقود لدى البلاد لعدم تمكن السلطات من تسديد ثمن واردات أساسية، محذرًا من أن بلاده التي أعلنت تخلفها عن سداد ديونها الخارجية قد تواجه المزيد من الصعوبات في الأشهر القادمة.// انتهى //10:22ت م0034