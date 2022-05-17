بريتوريا 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسافتتح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية جنوب أفريقيا سلطان بن عبدالله العنقري، أمس، الملحقية التجارية السعودية في جوهانسبرغ، بمشاركة الملحق التجاري من الهيئة العامة للتجارة الخارجية حسام بن يحيى الغريميل، الذي باشر مهام أعماله.وأكد معالي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي، أن إنشاء ملحقية تجارية في جوهانسبرغ يعكس دعم القيادة الرشيدة - أيدها الله - لتوسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين البلدين، وتنمية العلاقات الاقتصادية القائمة والدفع بها لآفاق أرحب.وبين أن إنشاء الملحقية التجارية يأتي ضمن مساعي وجهود الهيئة بالتوسع في الأسواق الخارجية من خلال افتتاح ملحقيات تجارية جديدة، لتمكين الوصول للفرص التجارية والاستثمارية بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في تعزيز الصادرات السعودية، وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.وستغطي الملحقية دول جنوب وشرق القارة الأفريقية.مما يذكر أن الهيئة العامة للتجارة الخارجية ممثلةً بوكالة شؤون القطاع الخاص والتمثيل الدولي، تتولى الإشراف على الملحقيات التجارية، التي يبلغ عددها 19 ملحقية تجارية. كما يذكر أن حجم التبادل التجاري بين المملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا، يفوق الـ 18 مليار ريال لعام 2021م.// انتهى //10:24ت م0035