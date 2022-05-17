نجران 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسنظم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران, أمس، محاضرة بعنوان "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي"، ضمن ملتقى "شرورة تستاهل"، وذلك بقاعة الأمير مشعل بمحافظة شرورة.وتناولت المحاضرة مفهوم النسيج المجتمعي، ودوره في ترسيخ قيم التعايش المجتمعي بين الشباب، وأثر تماسك النسيج المجتمعي، وخصوصًا لدى شريحة الشباب، والاستفادة من طاقاتهم في صناعة مبادرات متميزة تعزز وترسخ قيم الحوار والتعايش والتسامح الوسطية والاعتدال.وتقام اليوم محاضرة بعنوان "فكر آمن لوطن آمن"، فيما تقام غدًا محاضرة بعنوان "تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن".ويأتي الملتقى الذي تختتم فعالياته غداً، بمشاركة جامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة، استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز .// انتهى //10:26ت م0036