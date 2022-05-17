الرباط 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المغربية الصادرة اليوم، بموجة الجفاف التي تعاني منها المغرب على الإنتاج الوطني من الحبوب، مبرزة تنبيه وزارة الزراعة المغربية من انخفاض إنتاج المغرب من الحبوب هذه السنة بنسبة 69 % مقارنة مع الموسم السابق.وتحدثت عن تمكن البحرية التونسية من إنقاذ 81 مهاجراً غير شرعي في عرض البحر الأبيض المتوسط، بعد مغادرتهم السواحل الليبية على متن قارب متهالك.وتناقلت إعلان مالي انسحابها من مجموعة دول الساحل الخمس، ومن قوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات المسلحة في المنطقة، احتجاجاً على رفض توليها رئاسة هذه المنظمة الإقليمية.وأنبأت صحف الرباط عن فوز الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود برئاسة الصومال للمرة الثانية في التصويت الذي أجراه البرلمان.// انتهى //10:32ت م0037