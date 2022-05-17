نجران 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأتاحت أمانة منطقة نجران، تقديم مقترحات المرافق العامة وملحقاتها، حيث أصبح بإمكان المواطنين والمقيمين تقديم مقترحاتهم لطلبها، وتشمل "حديقة، أو ممشى، أو رصيف، أو عمود إنارة"، إضافةً إلى العديد من مرافق البلدية الأخرى التي تسهم في تحسین المشهد الحضري بالمنطقة.وأوضحت الأمانة أن خدمة مقترحات المرافق العامة لا تشمل بلاغات معالجة مشكلة قائمة حالياً، مثل: إصلاح تشققات الشوارع، ووجود أعمدة إنارة لا تعمل، وغیرھا من بلاغات التشوه البصري التي يمكن تقديمها من خلال خدمة صور وأرسل وذلك عبر تطبيق بلدي.وبيّنت الأمانة، أنها تسعى إلى رفع جودة الخدمات المقدمة للمستوى المأمول الذي یتطلع إلیه المواطن والمقيم، َكون ذلك یسھم بشكل رئیس في رفع معدل جودة حیاة الفرد وزيادة فاعلیة إشراك أفراد المجتمع من خلال مساهمتهم في الخدمات التي تقدمها الأمانة، ویمكن الاستفادة من خدمة "طلب خدمة بلدية" بتقديم المقترحات عبر منصة وتطبيق بلدي.// انتهى //10:38ت م0038