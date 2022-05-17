القاهرة 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساهتمت الصحف المصرية الصادرة اليوم بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتكامل جهود مؤسسات الدولة المعنية بمجال الإنتاج الزراعي، بهدف تعزيز الأمن الغذائي من المحاصيل الإستراتيجية، ودعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية محليًا ودوليًا.وتحدثت عن مواصلة مجلس الوزراء تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لاسيما مشروعات الطاقة الخضراء.وتطرقت صحف الثلاثاء إلى مواصلة المفاوضات في القاهرة لليوم الثاني بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا لوضع قاعدة دستورية توافقية تجرى على أساسها الانتخابات وسط فرضية شبه منعدمة بشأن حصول توافق بسبب استمرار الخلافات بين الطرفين.ولفتت الانتباه إلى دعوة الأمم المتحدة بضرورة التحرك بشكل عاجل لإنقاذ الأرواح والمجتمعات المتأثرة بالجفاف في القرن الأفريقي.وذكرت صحف القاهرة أن المفوضية الأوروبية خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام ٢٠٢٢ بمقدار ١.٣ نقطة إلى ٢.٧٪، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار ٣.٥ نقطة إلى ٦.١٪.// انتهى //10:44ت م0040