أبو ظبي 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في برقية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، بمناسبة مغادرته مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح.كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في برقية مماثلة، خادم الحرمين الشريفين، بهذه المناسبة.ودعا سموهما الله تعالى أن يمتع خادم الحرمين الشريفين بدوام الصحة العافية والعمر المديد، راجيين للمملكة العربية السعودية وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار والأمن والأمان في ظل قيادته الحكيمة.// انتهى //10:56ت م0042