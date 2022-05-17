بيونس آيرس 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأصدر مركز خادم الحرمين الشريفين الملك فهد الثقافي الإسلامي في الأرجنتين التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، تقريره السنوي عن العام 2020-2021، حيث تضمن أبرز أعمال وإنجازات المركز خلال العام، والتي اشتملت على الأنشطة والجولات الدعوية والإغاثية، والبرامج الثقافية والرمضانية، وجهود المركز في الإسهام في إنشاء مركز خاص للقاحات ضد فيروس كورونا، وعدد من الأنشطة الاجتماعية والتعليمية والإعلامية.وأوضح التقرير أن برنامج مركز الملك فهد للتطعيم ضد فيروس كورونا هو أحد أهم أنشطة المركز الإنسانية، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 800 ألف مستفيد، وحظي بتغطية إعلامية من القنوات والمواقع الإلكترونية، ويعد أحد أكبر مراكز التطعيم في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس، إضافة إلى أن المركز الدعوي قدم أنشطة اشتملت على دروس يومية، ومسابقات ودورات شرعية، وحلقات لتحفيظ القرآن الكريم، وإقامة أنشطة ودروس افتراضية عن بعد خلال شهر رمضان، وإقامة إفطار للصائمين خلال يوم عاشوراء، كما أسهم المركز عبر العديد من الندوات والبرامج في إبراز ريادة المملكة في مجال نشر الوسطية والاعتدال.وأبان التقرير أن المركز أقام برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ومحاضرات ثقافية، ودورات صيفية لتعليم اللغة العربية، ودورات حرفية وتأهيلية وتنموية للمرأة، وبرنامج مخيم الشباب والطفل المسلم، والعديد من الأنشطة الإنسانية والإغاثية، شملت توزيع سلال الخير على الأسر المحتاجة من الجالية المسلمة، وتأمين احتياجات الدورات التدريبية لبعض مستفيدين الأنشطة الحرفية لتوفير فرص عمل لهم، إضافة إلى الأنشطة الاجتماعية والتعليمية شملت اليوم العائلي الترفيهي، واللقاء الشهري للمسلمين الجدد، ويوم الشباب، ويوم المرأة، واللقاء الأسبوعي لشباب الجالية، والدروس الافتراضية الخاصة بالشباب، وإقامة أنشطة للمرحلة التمهيدية والابتدائية في مدرسة الملك فهد، ودورات تدريبية للمعلمات بالمدرسة.وشملت الجولات الدعوية التي قام بها المركز العديد من الولايات داخل جمهورية الأرجنتين، تم من خلالها توزيع سلال برنامج خادم الحرمين الشريفين لإفطار الصائمين وهدية خادم الحرمين الشريفين من التمور، وإقامة العديد من الدروس والدورات العلمية.// انتهى //10:56ت م0043