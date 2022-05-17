تبوك 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي في القصر الحكومي بتبوك مساء أمس ، رؤساء المحاكم والمواطنين، ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية .وفي بداية اللقاء رفع سمو أمير منطقة تبوك باسمه وباسم أهالي المنطقة خالص التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين بمناسبة مغادرة خادم الحرمين الشريفين_ حفظه الله ورعاه_ مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة بعد إجراء الفحوصات الطبية واستكمال الخطة العلاجية وفترة النقاهة بنجاح، داعياً المولى القدير بأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين ويمتعه بموفور الصحة والعافية.و تناول سموه في حديثه للمواطنين العديد من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - .بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.حضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.// انتهى //11:00ت م0044