طوكيو 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واسأغلقت الأسهم اليابانية اليوم، على ارتفاع بتأثير التفاؤل بانتهاء الإغلاق المفروض لمكافحة كوفيد-19 في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.وارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.42 في المئة، ما يعادل 112.70 نقطة، ليصل عند مستوى 26659.75 نقطة، في حين صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً بمقدار 3.45 نقاط ، ما نسبته 0.19 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1866.71 نقطة.// انتهى //11:01ت م0045