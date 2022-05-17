اقتصادي / الأسهم اليابانية تغلق على ارتفاع
الثلاثاء 1443/10/16 هـ الموافق 2022/05/17 م واس
طوكيو 16 شوال 1443 هـ الموافق 17 مايو 2022 م واس
أغلقت الأسهم اليابانية اليوم، على ارتفاع بتأثير التفاؤل بانتهاء الإغلاق المفروض لمكافحة كوفيد-19 في الصين، الشريك التجاري الرئيسي لليابان.
وارتفع مؤشر (نيكي) بنسبة 0.42 في المئة، ما يعادل 112.70 نقطة، ليصل عند مستوى 26659.75 نقطة، في حين صعد مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقاً بمقدار 3.45 نقاط ، ما نسبته 0.19 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1866.71 نقطة.
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